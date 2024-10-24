الفنان حمزة نمرة يعلن وفاة أحد أعضاء فريقه (صورة)

أعلن الفنان حمزة نمرة، وفاة أحمد شافعي، أحد أعضاء فريقه، ونعى الفنان المصري زميله الراحل بكلمات مؤثرة، معبراً عن حزنه الشديد لرحيله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء في المنشور: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي وفاة زميلنا أحمد شافعي، أحد أعضاء فريقنا، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكان حمزة نمرة قد أحيا حفلاً غنائيا ضخماً، بمهرجان العلمين الجديدة بدورته الثانية، التي جرت على مدار 50 يوماً، وحضر الحفل عشرات الآلاف، وشهد وقتها تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي حضر للاستماع إلى المُطرب الذي تصفه آراء إعلامية بأنه من أهم المشاريع الغنائية الجديدة خلال السنوات الأخيرة، بسبب تميزه بهوية غنائية خاصة ومُتفردة.

كما شوق حمزة نمرة جمهوره مؤخراً، باستعداده لطرح أغنية جديدة، بطريقة منفردة خلال الأيام المُقبلة، حيث نشر صورة له من داخل الاستوديو، وأشار إلى أنه عمل غنائي جديد، دون الإفصاح عن تفاصيل الأغنية الجديدة، ومن المتوقع أن يُصدرها بالتزامن مع موسم الشتاء، حيث اعتاد المُطرب المصري طرح أغنياته خلاله، بسبب الطبيعة الدرامية والمُجتمعية، التي تحملها أعماله الموسيقية.

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والجدير بالذكر أن ألبوم "رايق" هو آخر ألبومات حمزة نمرة بالسوق الغنائي، وطرح العام الماضي، وحقق نجاحاً واسعاً، تصدر به الترند لأكثر من مرة، من خلال عدة أغنيات مُختلفة، احتلت المراتب الأولى للاستماع على تطبيقات الموسيقى المُختلفة، وكذلك حقق ألبومه مُشاهدات عالية على موقع "يوتيوب"، وكانت أبرز أغنياته "رياح الحياة" و"أنا الطيب".

يُشار إلى أن أغنية "رياح الحياة" قد سُرق لحنها من قبل المُطرب عصام صاصا، الذي يقضي عقوبته حالياً داخل السجن، في قضية الدهس الشهيرة تحت تأثير المواد المُخدرة، وقد حوله مُغني المهرجانات المصري إلى أغنية بعنوان "لماذا قلبي نبضه قل"، وانتشرت بشدة أكثر من أغنية "رياح الحياة" بين الفئات العُمرية الشبابية، ما أثار سخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حول من قام ببذل المجهود في اللحن وتقديمه، وبين من حصل عليه جاهزاً ليُقدمه بكلمات شعبية جديدة، تُحقق نجاحاً أوسع من الأغنية الأصلية.