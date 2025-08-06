استياء إثر اعتداء مسؤول في "محروقات دمشق" على عامل (فيديو)

في مشهد أثار موجة من الاستياء، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن قيام رئيس الدائرة التجارية في فرع محروقات ريف دمشق والمدير السابق لمحروقات الريف (م .ك)، بالاعتداء ضربا على أحد العاملين في محطة الصبورة بريف دمشق.

وبحسب المعلومات التي أوردها المرصد، فقد جرى الاعتداء على العامل بحجة تلقيه، ”إكراميات من المواطنين”، دون التحقق من صحة الاتهام أو اتباع الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.

وقال المرصد إن هذه الحادثة تأتي لتسلط الضوء من جديد على التجاوزات والانتهاكات داخل المؤسسات الحكومية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة، وما يرافقها من فساد إداري واستغلال للسلطة دون محاسبة فعلية من الجهات المعنية.

وطالب المرصد السوري، الجهات المعنية بفتح تحقيق في الحادثة، وضمان حقوق العاملين وسلامتهم، بعيدًا عن منطق “الهيمنة الوظيفية” والتسلط، في وقت يعيش فيه المواطن السوري أوضاعًا معيشية غاية في الصعوبة.