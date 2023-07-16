إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تكشف إحصائية صادمة.. والسبب بن غفير
شهدت إسرائيل تراجعا حادا في تطبيق قانون مكافحة الدعارة، في عهد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعد مرور 3 سنوات على إقراره.
ومنذ بداية العام الجاري، حدث انخفاض حاد في تطبيق قانون مكافحة الدعارة، حيث تم تحرير 534 غرامة فقط مقابل 2840 غرامة في العام الماضي 2022.
ورفض بن غفير تحمل المسؤولية، وألقى باللوم على مدير شرطة تل أبيب السابق عامي أشاد، زاعما أن الأخير أمر ضباط شرطته بعدم تطبيق قانون مكافحة الدعارة في اللواء، وهذا أحد الأسباب التي دفعته لخلعه من منصبه.
لكن على الرغم من القانون الذي يقضي بأن أي شخص يعمل بالدعارة أو يروج لها، تسجل بحقه جريمة جنائية، إلا أن تطبيقه هذا العام وصل إلى مستوى غير مسبوق.
وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإنه وفقًا لبيانات الشرطة الإسرائيلية، تم في عام 2021، العام الأول لتطبيق القانون، تسجيل 1393 غرامة للعاملين في الدعارة، منها 12 غرامة خلال الفترة التي كان فيها أمير أوحانا وزيراً للأمن الداخلي.
وبعد الانتقادات الكثيرة التي تم تسجيلها بناء على حجم الغرامات، وعد وزير الأمن الداخلي في الحكومة السابقة، عومر بار بارليف، بزيادة إنفاذ القانون، وفي الواقع تضاعف حجم الغرامات في عام 2022 إلى 2840 غرامة. لكن منذ بداية العام وتسلم إيتمار بن غفير منصبه وزيرا للأمن القومي، انخفض عدد الغرامات إلى 534 فقط.
بدورها، أوضحت مدير المقر الرئيسي لمكافحة الاتجار بالنساء والدعارة، أور أبو، أن "هذا يمثل انخفاضًا حادًا في تطبيق القانون مقارنة بالعام الماضي، وينبغي أن يقلقنا جميعًا. وحتى في ذروة التنفيذ، لم تتمكن الدولة لمدة عام من الوصول إلى عدد الرجال الذين يمارسون الدعارة".
وإلى جانب القانون، تم اتخاذ قرار حكومي بتخصيص ميزانية بقيمة 90 مليون شيكل (25 مليون دولار)، لتوسيع وإنشاء مراكز لتأهيل المشتغلين بالدعارة في جميع أنحاء إسرائيل.
وبحسب بيانات وزارة الرفاه، يتضح أن عدد النساء والرجال الذين تلقوا الخدمة في مختلف الأطر، والذين تقدموا بطلبات لإعادة التأهيل في عام 2022، ارتفع مقارنة بعام 2021، لكن الفجوة لا تزال كبيرة. ففي عام 2022، تلقى 2533 فقط خدمة إعادة التأهيل من قبل وزارة الرفاه.
من جهتها، بينت الدكتورة نعمة غولدبيرغ، المديرة التنفيذية لجمعية "لن نقف مكتوفي الأيدي وسنساعد النساء في دائرة الدعارة"، أنه "عادة ما تعاني العديد من النساء العاملات في الدعارة من أعراض حادة من الصدمات المعقدة، مثل الاكتئاب والقلق والانفصال وغير ذلك".
بدورها، ردت شرطة إسرائيل قائلة إن "الشرطة الإسرائيلية تعاملت مع قضية الاتجار بالبشر كجزء من القضايا التي تهم البرنامج السنوي، وخاصة موضوع الإنفاذ ضد العاملين في الدعارة، وبالتالي فهي تعمل في تنفيذ أنشطة عملياتية أيضًا أدت إلى توجيه الاتهام والاعتقالات، كما أن نشاط الشرطة المركّز والمكثف الذي تم تنفيذه في السنوات الأخيرة، خلق حالة من الردع بين أولئك الذين يعملون ضد القانون".
المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية