إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تكشف إحصائية صادمة.. والسبب بن غفير

ورفض بن غفير تحمل المسؤولية، وألقى باللوم على مدير شرطة تل أبيب السابق عامي أشاد، زاعما أن الأخير أمر ضباط شرطته بعدم تطبيق قانون مكافحة الدعارة في اللواء، وهذا أحد الأسباب التي دفعته لخلعه من منصبه.

لكن على الرغم من القانون الذي يقضي بأن أي شخص يعمل بالدعارة أو يروج لها، تسجل بحقه جريمة جنائية، إلا أن تطبيقه هذا العام وصل إلى مستوى غير مسبوق.

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإنه وفقًا لبيانات الشرطة الإسرائيلية، تم في عام 2021، العام الأول لتطبيق القانون، تسجيل 1393 غرامة للعاملين في الدعارة، منها 12 غرامة خلال الفترة التي كان فيها أمير أوحانا وزيراً للأمن الداخلي.

وبعد الانتقادات الكثيرة التي تم تسجيلها بناء على حجم الغرامات، وعد وزير الأمن الداخلي في الحكومة السابقة، عومر بار بارليف، بزيادة إنفاذ القانون، وفي الواقع تضاعف حجم الغرامات في عام 2022 إلى 2840 غرامة. لكن منذ بداية العام وتسلم إيتمار بن غفير منصبه وزيرا للأمن القومي، انخفض عدد الغرامات إلى 534 فقط.

بدورها، أوضحت مدير المقر الرئيسي لمكافحة الاتجار بالنساء والدعارة، أور أبو، أن "هذا يمثل انخفاضًا حادًا في تطبيق القانون مقارنة بالعام الماضي، وينبغي أن يقلقنا جميعًا. وحتى في ذروة التنفيذ، لم تتمكن الدولة لمدة عام من الوصول إلى عدد الرجال الذين يمارسون الدعارة".