مصر.. الإعدام لشاب قتل زوجته لمجرد الشك في سلوكها

قضت محكمة جنوب القاهرة بالإعدام شنقًا لشاب قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات بينهما، في القضية التي تحمل رقم 20877 لسنة 2023.

وتعود بدايات القضية إلى يوم الـ2 من ديسمبر 2023 حين أقدم المتهم المقيم بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة على إنهاء حياة زوجته لمجرد شكه في سلوكها.

وكان الزوج واجه زوجته بشكوكه التي رفضتها جملة وتفصيلًا وردت عليها بمغادرة منزل الزوجية والإقامة لدى أهلها احتجاجًا على ما ورد منه من شكوك اعتبرتها بمثابة "إهانة "، بحسب أقوال الشهود في القضية.