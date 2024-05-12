مصر.. الإعدام لشاب قتل زوجته لمجرد الشك في سلوكها
قضت محكمة جنوب القاهرة بالإعدام شنقًا لشاب قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات بينهما، في القضية التي تحمل رقم 20877 لسنة 2023.
وتعود بدايات القضية إلى يوم الـ2 من ديسمبر 2023 حين أقدم المتهم المقيم بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة على إنهاء حياة زوجته لمجرد شكه في سلوكها.
وكان الزوج واجه زوجته بشكوكه التي رفضتها جملة وتفصيلًا وردت عليها بمغادرة منزل الزوجية والإقامة لدى أهلها احتجاجًا على ما ورد منه من شكوك اعتبرتها بمثابة "إهانة "، بحسب أقوال الشهود في القضية.
وبحسب نص التحقيقات، فإن المتهم "بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روح زوجته على إثر خلافات بينهما، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بسكين، مسببًا طعنات استقرت بمواضع متفرقة من جسدها والتي أودت بحياتها".
وأكد شقيق الضحية في أقواله، أن شكوك المتهم في زوجته لم تكن تستند إلى أي أدلة ملموسة، وأن إقدامه على ارتكاب جريمته يعود بالأساس إلى غضبه الشديد بسبب مغادرتها منزله؛ ما جعله يخطط لإعادتها إلى بيت الزوجية حتى ينتقم منها بهذا الشكل المروع.