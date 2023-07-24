فيلم "باربي" يحقّق أعلى مبيعات أفلام 2023

وكتب الخبير ديفيد أ. غروس من Franchise Entertainment Research: “حطّم فيلم باربي الأرقام القياسية، لم يسجّل أي فيلم كوميدي في الأسبوع الأول لعرضه (على مدى ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد) أكثر من 85,9 مليون دولار”.

ووفقا لتقديرات الجمعية الوطنية لأصحاب دور السينما، يعتقد أن حوالي 200 ألف شخص اشتروا تذاكر لكلا الفيلمين.

وفي السياق ذاته، خلق فيلم باربي ترند Ordinary Barbie على "تيك توك" و"إنستغرام"، مما دفع المشتركين فيه إلى تصوير فيديوهات ونشرها على حساباتهم الرسمية تحت عنوان باربي.

ويسلط الفيلم الضوء على فكرة التناقض بين عالم الخيال والعالم الواقعي الذي نعيشه يوميا، الذي لا يخلو من أعمال التحرش والنظرة الدونية للمرأة والتمييز الجندري.

ويدعم الفيلم المرأة ويوجه العديد من الرسائل حول كيفية معاملة النساء بطريقة ذكية، وتغيير النظرة المجتمعية لها.

وينبه الفيلم الأطفال والأجيال الصاعدة من أن الأفكار التي يبنونها عن العالم المثالي الذي يرونه في الأفلام فقط ما هو إلا من وحي الخيال، وسينهار أمامهم بمجرد أن يواجهوا العالم الواقعي.