انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما تيك توك، التي تنصح بغسل الشعر بمشروب غازيٍّ داكن اللون من نوعية كوكاكولا أو بيبسي بزعم أن ذلك يعطي شعر النساء نعومة وكثافة وطولًا وبريقًا غير مسبوق.

وتعد الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية الشابة سوكي ووترهاوس من أبرز المشاهير الذين أعلنوا عن استخدامهم الكولا لهذا الغرض، مؤكدة أنها حصلت على نتائج جيدة في "الملمس والحجم".

وتبارت الفيديوهات في سرد تفاصيل ما أسماه البلوجرز بـ"الوصفة السحرية"، التي ستجعل الشعر في "منطقة أخرى" من النضارة والبريق.

وتركز خطوات الوصفة المزعومة على فك تشابك الشعر قبل الغسل بتمشيطه بمشط واسع الأسنان، ثم يُجمع الشعر في إناء واسع.

وتبدأ المرأة في صب الكوكاكولا من قنينة 1 لتر على شعرها بطريقة الشطف مع التأكد من وصوله أنحاء الشعر كافة من الجذور حتى الأطراف، مع الضغط عليه برفق لتصفية السائل الزائد منه.

يٌغسل الشعر بالشامبو جيدًا، حسب الوصفة، لإزالة آثار الكوكاكولا كلها، ثم يُجفف في الهواء أو بمجفف الشعر على أدنى درجة حرارة.

ويعِدُ أصحاب تلك الوصفة بملاحظة اختلاف فوري في ملمس الشعر، إذ سيصبح ناعمًا، لامعًا وكثيفًا.

ويحذر د. مروان سالم، الخبير الصيدلي والباحث في الغذاء والدواء، من هذا الطريقة في العناية بالشعر، مشيرًا إلى أنها ربما تعطي على المدى القصير نتائج جيدة، ولكنها على المدى المتوسط والطويل ستؤدي إلى عواقب وخيمة ونتائج كارثية تتمثل في تساقط الشعر، وتقصف أطرافه وهشاشته.

وأوضح د. سالم في تصريح إلى "إرم نيوز" أن المشروب الغازي مثل كوكاكولا يحتوي على أحماض عالية التركيز مثل الأستروبك والستريك والبنزويك، فضلًا عن إنزيم الببسين، لافتًا إلى أن تلك التركيبة تعمل على كسر الروابط الكيميائية للبروتينات الموجودة في الشعر ما يجعله، بشكل مؤقت، كثيفًا وبلا تشابكات وناعمًا.

ويشدد الخبير الصيدلي أنه على المدى المتوسط، وربما بعد مرور أسبوع فقط، سيظهر الوجه الآخر لتكسير البروتينات في الشعر متمثلًا في ضعفه وهشاشته، وتقصفه وسقوطه بكميات مخيفة سواء عند الاستحمام أو عند الاستيقاظ من النوم وملاحظة عدد الشعيرات المتساقطة على الوسادة.