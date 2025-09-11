طبيب تجميل مزيف يثير قلق النساء في العراق (فيديو)

كشفت السلطات العراقية عن عيادة تجميل كبيرة في محافظة البصرة، يديرها طبيب مزيف؛ ما أثار مخاوف الزبائن السابقين الذي خضعوا للعديد من الإجراءات الطبية هناك، لاسيما النساء.

وقالت دائرة صحة البصرة، إنها ضبطت شخصاً انتحل صفة طبيب جلدية، ويدير إحدى عيادات التجميل بإجازة مزورة في منطقة "الهارثة".

وأضافت الصحة في بيان، أنها ضبطت الأجهزة الموجودة في العيادة، وسلمتها الى طرف ثالث، وأغلقت المكان.

وأظهر مقطع فيديو لعملية التفتيش، إحدى العاملات في العيادة، وهي مرتبكة خلال ردها على موظفي الصحة الذين كانوا يتحققون من هوية الطبيب.

كما ظهر في الفيديو العديد من الغرف التي تتخصص كل منها بإجراء طبي، مثل الحقن والليزر، بينما يتواجد عدد كبير من الأجهزة الطبية في المكان الذي يبدو أقرب لمركز طبي منه إلى عيادة صغيرة.

@964.arabic لحظة ضبط منتحل صفة طبيب جلدية في الهارثة وإغلاق عيادته أعلنت دائرة صحة البصرة، الأربعاء، ضبط شخص منتحل صفة طبيب جلدية كان يدير إحدى عيادات التجميل في قضاء الهارثة باستخدام إجازة مزورة، مؤكدة مصادرة الأجهزة الطبية الموجودة وتسليمها إلى طرف ثالث، إضافة إلى إغلاق العيادة رسمياً بمحضر غلق مشترك. شبكة_964 #العراق_بصورة_أوضح ♬ original sound - 964 عربي - 964 عربي

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة بين نساء من المنطقة، بعد تبادل المعلومات فيما بينهنَّ على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة اسم المركز المخالف وطبيبه المزيف.

ولم تذكر دائرة الصحة، هوية الطبيب، ولا عدد المراجعات للمركز والإجراءات الطبية التي خضعنَّ لها.

وتنتشر مراكز وعيادات التجميل على نطاق واسع في العراق، وسط شكاوى من وجود مخالفات كثيرة فيها من ناحية تخصص العاملين فيها وحصولهم على تراخيص عمل قانونية.