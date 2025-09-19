غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة تبنين جنوب لبنان

تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي يعلنان انفصالهما رسميًا
تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي
أعلن المخرج الأمريكي تيم بورتون والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي الجمعة انفصالهما، في بيان تلقته وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان مشترك أصدره النجمان الشهيران "بكثير من الاحترام والمودة المتبادلة، قررت مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون الانفصال".

والتقى مخرج فيلمي "إدوارد سيسورهاندز" Edward Scissorhands و"سليبي هولو" Sleepy Hollow بطلة فيلمَي "أستيريكس إيه أوبيليكس: ميسيون كليوباتر" Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre  و"إيرّيفيرسيبل" Irréversible خلال مهرجان لوميير في ليون في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، حيث قدمت النجمة للمخرج جائزة لوميير عن مجمل مسيرته.

وارتبط تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي بعد ذلك بعلاقة عاطفية أفضت إلى تعاون فني في فيلم "بيتلجوس بيتلجوس" Beetlejuice Beetlejuice الذي عُرض في افتتاح مهرجان البندقية السينمائي عام 2024.

وفي هذا الفيلم الروائي، وهو جزء ثانٍ لفيلم الرعب الكوميدي "بيتلجوس بيتلجوس" لتيم بورتون عام 1988، تؤدي مونيكا بيلوتشي دور ديلوريس، وهي مخلوقة شريرة شبيهة بفرانكشتاين، مصممة على الانتقام من زوجها السابق، بيتلجوس (مايكل كيتون).

وحقق فيلم "بيتلجوس بيتلجوس" إيرادات كبيرة في أمريكا الشمالية، بلغت نحو 300 مليون دولار.

وظهر الزوجان معًا خلال الصيف، لا سيما في تموز/ يوليو ضمن مهرجان جيفوني السينمائي بجنوب إيطاليا، حيث قدّم المخرج البالغ 67 عامًا الموسم الثاني من مسلسل "وينزداي" الذي يُنتجه، وتعرضه منصة "نتفليكس".

كذلك يشارك بورتون في إخراج هذا المسلسل المستوحى من عالم "عائلة آدامز"، وهو إلى الآن الأكثر استقطابًا للمشاهدين بين مسلسلات "نتفليكس" الناطقة بالإنجليزية، والثاني بعد الموسم الأول من "سكويد غايم".

وفي مقابلة مع بيلوتشي نشرتها مجلة "لوفيغارو" في مطلع تموز/ يوليو، تحدثت النجمة البالغة 60 عامًا عن أحدث الأعمال التي تشارك فيها ويجري تصويرها، وهو من إخراج الممثلة الفرنسية ليا ميسيوس.

وسبق لتيم بورتون أن كان لمدة طويلة مرتبطًا بعلاقة عاطفية مع الممثلة البريطانية هيلينا بونهام كارتر التي انفصل عنها عام 2014 ولديه منها ولدان.

أما مونيكا بيلوتشي فبقيت 14 عامًا متزوجة من الممثل الفرنسي فينسان كاسيل، وأنجبت منه ابنتين.

