"لوموند": تقوية الروابط الاجتماعية تُحسن الصحة العقلية والنفسية

وشدد الخبراء على أن الروابط الاجتماعية هي القاسم المشترك للالتزام بتحسين الصحة النفسية وإصلاحها، مشيرين إلى أن هناك حاجة حقيقية وصادقة للعلاقات التي في طور التفكك.

وأوضحت الصحة العامة الفرنسية أنه في نهاية عام 2022 ظهر على 17% من الفرنسيين علامات حالة اكتئاب، فيما أعلن 10% أن لديهم أفكارًا انتحارية.

ولفت الخبراء إلى أن عدد المكالمات لخطوط المساعدة زاد منذ بداية أزمة كورونا ولم ينخفض منذ ذلك الحين، حيث ارتفعت الاستشارات بشأن الأفكار الانتحارية وطلبات الرعاية بشكل حاد، كما ارتفع البحث عن معلومات عن الصحة العقلية والاضطرابات النفسية والرعاية بشكل كبير.

وبين الخبراء أنه منذ انتهاء إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كورونا، ارتفع معدل دخول المستشفيات بسبب محاولات الانتحار بشكل مطرد، خاصة لدى الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و 24 عامًا.