ابن آلان ديلون الأصغر يطعن في"الوصية الأخيرة" لوالده

أعلن آلان فابيان ديلون، أصغر أبناء أسطورة السينما الفرنسية آلان ديلون، رفع دعوى قضائية لإلغاء وصية والده الأخيرة التي منح بموجبها شقيقته أنوشكا ديلون حقوقاً واسعة على إرثه وأعماله، بحسب ما جاء في وكالة فرانس برس.

وأكد كريستوف أييلا، أحد المحامين المكلفين بتنفيذ وصية النجم الراحل، أن أولى جلسات الاستماع المدنية ستُعقد في التاسع من مارس 2026 بمحكمة في باريس، ما يعيد إلى الواجهة الصراع العائلي الذي كان مستمراً بين الأشقاء قبل وفاة والدهم.

وتوفي آلان ديلون في 18 أغسطس 2024 في منزله بمدينة دوشي وسط فرنسا، بعد سنوات من تدهور صحته، شهد خلالها خلافات بين أبنائه حول وضعه الصحي وإرثه السينمائي.

وأوضح المحامي أن الدعوى التي رفعها آلان فابيان، البالغ من العمر 31 عاماً، تهدف إلى "إلغاء الوصية المؤرخة في 24 نوفمبر 2022 والتنازل بتاريخ 22 فبراير 2023، على أساس أن والده لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات سليمة بعد إصابته بسكتة دماغية عام 2019".

وتنص الوصية الأخيرة، بحسب القانون السويسري، على أن تصبح أنوشكا ديلون الوريثة الوحيدة للحقوق المعنوية لأعمال والدها، بما يشمل التحكم الدائم في صورته وأعماله، كما تمنحها اتفاقية فبراير 2023 أيضا 51% من أسهم شركته التي تمتلك حقوق صورته وعلاماته التجارية.

وأشار آلان فابيان إلى أنه يعتزم "طلب إبطال هذه القرارات لعدم أهلية والده وقت إصدارها"، بينما يسعى المحامي أييلا إلى "بدء وساطة لوضع حد للنزاع العائلي"، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل محاميي أنتوني وأنوشكا ديلون حتى الآن.