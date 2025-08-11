محامي وفاء عامر يكشف أسباب "الصمت الطويل" أمام الاتهامات

أثار صمت واختفاء الممثلة المصرية وفاء عامر، خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل الشبهات التي تحوم حولها والاتهامات الموجهة إليها، تساؤلات واسعة في الأوساط المصرية.

وفجَّر إصرار وفاء عامر على عدم الظهور أو الرد أو التفاعل بأي شكل، في اتهامها بالتورط في قضية بيع أعضاء عدد من الأشخاص، أبرزهم لاعب الزمالك السابق الراحل إبراهيم شيكا، استغراباً وجدلاً واسعين.

وتلاحق وفاء عامر شبهات واتهامات تجارة الأعضاء والتورط في جرائم قتل، بالاشتراك مع أشخاص آخرين منهم بلوغرز مشاهير، ألقي القبض عليهم، منهم سيدتان تدعيان "أم مكة" و"أم سجدة".

وخرج المحامي وائل فخر الدين، دفاع وفاء عامر، للتأكيد أن الفنانة تتعمد التزام الصمت حالياً وترك المجال للسلطات للتحقيق في الادعاءات الكاذبة التي طالتها، بحسب "القاهرة 24".

وأكد فخر الدين أن وفاء عامر لم تغادر الأراضي المصرية وموجودة في منطقة الساحل، مشيراً إلى أنها ستحاسب كل من يروج الشائعات أو يسيء إليها أو يتهمها باتهامات باطلة.

وكشف أن وفاء عامر اتخذت كافة الإجراءات القانونية لملاحقة شخص ادعى بيع كليته بمساعدة الفنانة، لافتاً إلى أن الجهات المختصة قامت بالتحري عن الواقعة وثبت عدم صحة الادعاءات تلك.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ذلك الشخص المدعي، من قبل النيابة العامة، لنشره أخبارًا وادعاءات كاذبة، بحق وفاء عامر.