تونس.. رحيل الفنان التشكيلي الأمين ساسي

نعت وزارة الشؤون الثقافية في تونس، الفنان التشكيلي الكبير الأمين ساسي الذي وافته المنية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، وفق ما أورده موقع إذاعة موزاييك المحلية.

ويعد الفنان الأمين ساسي من أبرز الفنانين التشكيليين في تونس، وكانت تجربته الجامعة بين التجريد والتشخيص منفتحة على نوافذ الشعر والموسيقى والمسرح والفلسفة والكتابة السردية والسياسة والرقص والسينما.

وولد الراحل في ولاية منوبة سنة 1951، وتحصّل في أواخر السبعينات على الإجازة في الفنون التشكيلية في اختصاص الرسم الزيتي من المعهد التكنولوجي للفن والهندسة المعمارية والتعمير بتونس.

وقد كان متأثرًا بالمدوّنة التشكيلية لأستاذه الراحل الرسام رفيق الكامل الذي يعتبر أحد رواد المدرسة التجريدية بتونس.

وفي سنة 1977 وبعد حصوله على منحة الدولة التونسية لقضاء تربّص طويل بحي الفنون بباريس، عاد الأمين ساسي فأنجز معرضين خاصين به، الأول برواق التصوير سنة 1979، والثاني بقاعة الأخبار سنة 1981، وكان ذلك بمثابة الخطوة الأولى نحو مشروعه الفني التشكيلي الخاص.