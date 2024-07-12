نجاة المذيعة المصرية أمل الحناوي من حريق اندلع في منزلها

نجت المذيعة المصرية أمل الحناوي، من الموت، إثر تعرض منزلها لحريق كبير، حيث نجحت كوادر الإنقاذ من إخراجها في الوقت المناسب.

وقالت الحناوي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لقد نجانا الله من حريق بالمنزل".

وتقدمت المذيعة بالشكر لكوادر الحماية المدنية، حيث قالت: "شكرا جزيلا لرجال الحماية المدنية بوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، وإنقاذنا".

وختمت أمل الحناوي منشورها قائلة: "اللهم عوضني خيرا، اللهم آجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها".

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وكانت الجمعية المصرية للكتاب والإعلاميين كرمت أمل الحناوي لإدارتها العديد من اللقاءات والحوارات المهمة مع الكثير من الشخصيات العامة البارزة، حيث أعدت الآلاف من التقارير والموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال مسيرتها المهنية والإعلامية.

وحققت أمل الحناوي نجاحًا جعل لها قاعدة كبيرة من المحبين والمتابعين في مصر والعالم العربي.