من المخدرات إلى غسيل الأموال.. أزمات جديدة تلاحق سارة خليفة

أزمات تتعقبها واحدة تلو الأخرى، حيث لم تنته المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة، من قضية جلب وتصنيع المواد المخدرة، لتتورط في قضية أخرى، تتعلق بغسل الأموال، إذ صدر بحقها هي وشقيقها، قرار من نيابة الشؤون المالية والتجارية، بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وبينت التحقيقات التي أجريت اليوم الاثنين، أنها اشترت بأموالها المتحصلة عليها من الاتجار في المواد المخدرة، بعد جلبها من الخارج، وتصنيعها بمساعدة شقيقها وآخرين، لبيعها بمكاسب مادية طائلة، وشراء شقق وسيارات فارهة.

من جانبها، أحالت النيابة العامة الإعلامية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهم تشكيل تنظيم إجرامي لجلب وتصنيع المخدرات بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 750 كيلوغراما من المواد المخدرة داخل عقار سكني حُوِّل إلى معمل غير مشروع، إضافة إلى معدات تصنيع ومواد خام وأسلحة متنوعة.

وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن تورط المتهمين في استيراد مكونات مخدرة من الخارج، وتوزيعها محليًّا، واستندت النيابة إلى أقوال 20 شاهدًا، وتحليلات فنية لمحادثات وصور تُظهر جانبًا من النشاط الإجرامي، كما أمرت النيابة بالتحفظ على أموال المتهمين، ومنع سفر بعضهم، مع استمرار حبسهم احتياطيًّا على ذمة القضية.