بعد عام من رحيله.. وفاة أرملة الفنان تامر ضيائي

توفيت، الأربعاء، السيدة سوزان، أرملة الفنان المصري الراحل تامر ضيائي، بعد مرور أكثر من عام على وفاة زوجها في يوليو من العام الماضي 2024، وذلك كما أعلن الفنان شريف إدريس عبر حساباته الرسمية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفقيدة، معربة عن خالص تعازيها لأسرتها ومحبيها، داعيةً للراحلة بالرحمة ولذويها بالصبر والسلوان.

وأفادت مصادر مقرّبة من العائلة أن السيدة سوزان نُقلت إلى المستشفى قبل أيام، إثر تدهور مفاجئ في حالتها الصحية، ودخلت على إثره في غيبوبة تامة، وقد تم وضعها تحت أجهزة التنفس الاصطناعي داخل غرفة العناية المركزة، إلا أن محاولات إنعاشها باءت بالفشل، وفارقت الحياة اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على جثمانها يوم غدٍ الخميس عقب صلاة الظهر، على أن تُوارى الثرى في مقابر الأسرة، ليُسدل الستار عن قصة رأى البعض أنها حملت نوعًا من الوفاء، برحيل رفيقة درب الفنان الراحل تامر ضيائي، التي لحقت به بعد عام واحد، وسط حزن خيّم على الوسط الفني المصري.

يذكر أن زوجها، الفنان الراحل تامر ضيائي، كان قد توفي في يوليو 2024، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، عقب مشادة مع فرد أمن، وقد أكدت النيابة العامة في حينه، بعد التحقيق وسماع الشهود وفحص كاميرات المراقبة، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تعرضه للصفع، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وفق وسائل إعلام مصرية.