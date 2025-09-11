كيف انتهت أزمة محمد فاروق شيبا مع الفيديو المفبرك؟

قضى الممثل المصري محمد فاروق شيبا بضع ساعات داخل غرفة التحقيقات على خلفية اتهامه بنشر فيديو زعم خلاله اكتشافه وجود غرامة مالية في السجل المدني بدعوى أنه متوفى منذ 3 أشهر، قبل أن ينتهي الأمر بصدور قرار بإخلاء سبيله.

من جانبها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي أنها كلّفت مستشارها القانوني بمتابعة القضية منذ بدايتها، مؤكدة حرصها على حماية أعضائها من أي شائعات أو إساءات.

وأفاد شيبا خلال التحقيقات بأن المقطع المتداول مجرد عمل تمثيلي ومحاكاة صوتية لفيديو آخر نُشر في وقت سابق، موضحًا أنه أعاد نشره على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول أنها رصدت مقطع الفيديو المتداول على حساب خاص بالممثل محمد فاروق على منصات التواصل الاجتماعي، والذي زعم خلاله أنه فوجئ أثناء توجهه لتجديد بطاقته الشخصية بوجود غرامة مالية بحقه، إذ إنه متوفى منذ 3 أشهر.

وبالفحص، تبيّن للوزارة عدم صحة تلك الادعاءات، وتم ضبط القائم على النشر، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

كما تمكّنت من تحديد وضبط الشخص الذي صوّر الفيديو الأول، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة. وبمواجهته، أقر بأنه صوّر المقطع خلال عام 2024 ونشره عبر حسابه الشخصي في إطار المزاح، ليُتخذ بحقهما ما يلزم من إجراءات قانونية.