أثارت مسنة جزائرية الجدل خلال الأيام الماضية، بسبب المحتوى الذي تقدمه عبر "تيك توك"، حيث تشارك متابعيها روتينها اليومي، كما تشارك فيديوهات، وهي ترقص على نغمات محلية.

وأطلقت المسنة التي تقطن بولاية تيزي وزو اسم "زهرة تشروفت" على حسابها على تيك توك، الذي يتابعه نحو 16 ألف شخص، إذ تحرص بشكل دائم على مشاركة جمهورها بكل شيء تفعله، مثل تنظيفها لمنزلها، وشراء احتياجات المنزل.

كما شاركت زهرة تشروفت فيديوهات لها وهي تقود دراجتها برشاقة بين الأشجار في قريتها التي تقطن بها، ما أسهم بشهرتها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.

وتباينت ردود فعل النشطاء حول محتوى المسنة الجزائرية، فمنهم من أعرب عن سعادته وإعجابه بشخصيتها المرحة، معتبرا أنه رغم تقدمها في العمر، إلا أن روحها الشبابية وأفعالها تبعث على السعادة والسرور، وتصدر الطاقة الإيجابية لغيرها.

بينما هاجم "زهرة تشروفت" بعض النشطاء، الذين رأوا أن مثل هذا المحتوى لا يليق بعمرها، إذ طالبوها بالإقلاع عن مثل هذه الأفعال، واحترام عمرها.





