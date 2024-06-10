"المدرهة".. أرجوحة شوق اليمنيين لعودة حجاجهم سالمين

صلاح قعشة

تمثل الأرجوحة أو ما تعرف في اليمن بـ"المدرهة" أحد أبرز المظاهر التقليدية للتراث الثقافي والشعبي اليمني، التي تأتي ضمن العادات والتقاليد المصاحبة لموسم الحج.

ويعود تاريخ "المدرهة" إلى (1200) عام، وتنصب سواء في باحة منزل الشخص الذي يذهب لأداء مناسك الحج، أو في منزل أحد جيرانه، حيث اعتاد اليمنيون -خاصة في صنعاء القديمة والمناطق الشمالية- إحياء أيام الحج بنصب "المدرهة"، وهي عادة متوارثة منذ مئات السنين لوداع حجاج بيت الله الحرام واستقبالهم لدى عودتهم.

ولأن رحلة الحج قديما كانت تستغرق أشهرا عديدة، وقد يعود الحاج أو لا يعود، لذا فإن أهله من يوم رحيله وحتى إيابه، ينشدون داعين له ومتمنين عودته، وواصفين رحلته كيف كانت في تصورهم، وفي بعض المناطق كانوا يتجمعون ليلا ويشعلون المشاعل وينشدون.

أهازيج

وتعد الأهازيج والأناشيد من أهم الطقوس التي تصاحب المدرهة، ويغلب على النص الشعري الخاص بها الشجن والحزن وتغنى بأبيات عفوية ونغم مؤثر.