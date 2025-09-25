logo
أشرف زكي يعلن رحيله عن منصب "نقيب المهن التمثيلية" في مصر

أشرف زكيالمصدر: مواقع التواصل
مصطفى القياس
مصطفى القياس

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، انتهاء فترة توليه رئاسة النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه المهني والنقابي بكل إخلاص وتفانٍ طوال السنوات الماضية، التي وصفها بأنها من أجمل مراحل حياته.

وفي بيان رسمي صدر عنه، قال زكي: "جاءت اللحظة الحاسمة التي أترجل فيها عن موقعي نقيبا للمهن التمثيلية، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعد سنوات من العمل داخل النقابة، كانت مليئة بالتحديات والنجاحات".

وتوجه نقيب الممثلين السابق بالشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة، مثمنًا دعمهم وثقتهم المستمرة خلال فترة ولايته، وأضاف: "أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".

وأثار إعلان زكي تفاعلاً واسعًا في الوسط الفني المصري، إذ عبّر عدد كبير من الفنانين عن تقديرهم لجهوده، حيث عدوا قراره مفاجئًا وغير متوقع، كما أشادوا بدوره في خدمة أعضاء النقابة ومساندته المستمرة لزملائه في مختلف الأوقات، لا سيما في المواقف الإنسانية والاجتماعية التي مر بها الوسط الفني.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد شغل الفنان أشرف زكي منصب النقيب على مدى نحو عشرة أعوام، ترك بها بصمة واضحة في العمل النقابي، فقد أسهم في تطوير خدمات الأعضاء، وحرص على الظهور في المناسبات الفنية والاجتماعية، لا سيما مراسم تشييع الفنانين الراحلين.

كما شهدت النقابة في عهده افتتاح دار رعاية الفنانين، إلى جانب إطلاق مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، في إطار سعيه المستمر لإعلاء قيمة الفن والمسرح، وتوفير الدعم اللازم للعاملين في المجال التمثيلي.

ويترقب الوسط الفني المصري ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة داخل نقابة المهن التمثيلية، بعد مغادرة أحد أبرز رموزها في العقد الأخير، الذي استطاع أن يجمع بين العمل النقابي والمشهد الفني بثبات ومسؤولية.

