توقيف مغني الراب ويز خليفة في رومانيا لحيازته الحشيش (فيديو)

أوقف مغني الراب الأميركي، ويز خليفة، لحيازته كمية من مادة الحشيش بعد إحيائه حفلا ضمن مهرجان في رومانيا، تناول خلاله القنب بشكل علني على المسرح، على ما أفادت النيابة العامة الرومانية، الأحد.

وأُوقف نجم الراب، الذي كان من أبرز المشاركين في مهرجان "بيتش بليز" في قرية كوستينستي على شواطئ البحر الأسود، في وقت مبكر الأحد، بحسب النيابة العامة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، تُصنف الحشيشة كـ"مخدّر خطر" في رومانيا، ويعاقَب على حيازتها بالسجن مدةً تصل إلى عشر سنوات.

وأظهرت مقاطع فيديو، لاقت رواجاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عملية توقيف مغني الراب وإخراجه من مكان المهرجان.

وقال مكتب المدعي العام الروماني المسؤول عن مكافحة الجريمة المنظمة (DIICOT)، في بيان الأحد: "خلال حفل ضمن مهرجان موسيقي نُظّم في منتجع كوستينستي الساحلي، أوقف المتهم وبحوزته أكثر من 18 غراماً من مادة الحشيشة، وكان قد استهلك (على المسرح) كمية أخرى (...) على شكل سيجارة محلية الصنع".

وأكد مصدر قريب من المحققين أنه تم اعتقال ويز خليفة وأشخاص آخرين لاستجوابهم. وأضاف أنه تم توجيه التهم إلى مغني الراب، ولكنّه لم يُسجَن.

وما زالت التحقيقات مستمرة، بحسب النيابة العامة.