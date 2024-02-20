ما حقيقة فيديو ضرب موظفين في الخطوط العراقية؟

نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، الإثنين، حقيقة مقطع فيديو منسوب لأحد مكاتبها، ويظهر تعرض موظفين للضرب من قبل مسافرين غاضبين من تأخير رحلتهم، وفق ما تم تناقله في وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي.

وقالت الشركة الحكومية في بيان: "تنفي إدارة الخطوط الجوية العراقية ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو حاولوا نسبه لأحد مكاتب الشركة، الذي يوثق حدوث مشاجرة بين مراجعين وعاملي إحدى شركات السياحة والسفر، التي لا صلة لها بالخطوط الجوية العراقية".

وتابع بيان الشركة: "نستغرب ترويج مثل هذه الأكاذيب على صفحات في مواقع التواصل، يقف خلفها متضررون من حملات الإصلاح والتعافي التي يشهدها الناقل الوطني، نعم هي معلومات مضللة عن مكاتب الشركة، التي تشهد انتظاما في عملها والتزاما بالسياقات القانونية والإدارية، والتي تشهد متابعة مباشرة من الجهات الرقابية في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".