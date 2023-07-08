"كارتر آند وايت" علامة أزياء إماراتية تنطلق نحو العالمية

ووفق صحيفة "الوطن" الإماراتية، قال عبدالله النابودة، رئيس مجلس إدارة "كارتر آند وايت"، إن المتجر لاقى في بورتو جيرفو مع أول يوم من افتتاحه إقبالا كبيرا، نظرا لتقديمه أفضل الملابس الرجالية والنسائية وإكسسوارات ومستلزمات اليخوت ذات الجودة العالية، في منطقة تحتضن أهم مارينا لليخوت حول العالم، ويقصدها الأثرياء دائما.