"كارتر آند وايت" علامة أزياء إماراتية تنطلق نحو العالمية
افتتحت شركة "كارتر آند وايت" الإماراتية المتخصصة في إنتاج الملابس والإكسسوارات الفاخرة أول متاجرها العالمية في بورتو جيرفو الواقعة في جزيرة سردينيا الإيطالية.
وتشكل هذه الخطوة انطلاقة للعالمية للشركة الإماراتية، التي تخطط كذلك لافتتاح فروع في المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى وعدد من العواصم العالمية.
ووفق صحيفة "الوطن" الإماراتية، قال عبدالله النابودة، رئيس مجلس إدارة "كارتر آند وايت"، إن المتجر لاقى في بورتو جيرفو مع أول يوم من افتتاحه إقبالا كبيرا، نظرا لتقديمه أفضل الملابس الرجالية والنسائية وإكسسوارات ومستلزمات اليخوت ذات الجودة العالية، في منطقة تحتضن أهم مارينا لليخوت حول العالم، ويقصدها الأثرياء دائما.
وأعلنت الشركة في بيان صحفي بهذه المناسبة أنها تطمح للإدراج في أسواق المال الإقليمية والعالمية في العام 2027.
وتمتلك شركة "كارتر آند وايت" في الإمارات 9 متاجر، إلى جانب أول متجر عالمي في بورتو جيرفو بجزيرة سردينيا الإيطالية.