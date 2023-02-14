ما سرُّ انجذاب الناس لمشاهدة الأفلام؟

توصل باحثون من أوروبا وأمريكا اللاتينية إلى ما يعتقدون أنه سر انجذاب معظم الناس لمشاهدة الأفلام والتي أصبحت بمثابة طريقة التسلية الأولى في العالم.

ومنذ ظهورها قبل عقود والأعمال السينمائية تجذب مئات الملايين وربما المليارات لمشاهدتها، إذ أصبحت مشاهدة الأفلام جزءًا أساسيًّا من الروتين اليومي للعديد من الناس، لكن حتى الآن لم يفسّر العلماء سبب ذلك.

وكشف بحث أجراه متخصصون من جامعات أكسفورد في المملكة المتحدة وآرهوس في الدنمارك وبوينس آيرس في الأرجنتين أن مشاهدة الأفلام لها تأثير فريد على دماغ الإنسان يختلف عن تجاربنا اليومية الأخرى.