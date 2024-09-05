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منوعات

رحالة تركي يجوب العالم بمظهره "البديع" (صور)‎

رحالة تركي يجوب العالم بمظهره "البديع" (صور)‎
الرحالة التركيالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
قحطان العبوش
قحطان العبوش
05 سبتمبر 2024، 10:26 ص

أصبح الشاب التركي "أياز صالح كوتش" أحد المشاهير في بلاده؛ بسبب زيه الغريب الذي يرتديه في رحلته التي يجوب فيها بلاده الواسعة، مكتسباً متابعين كثيرين لفت انتباههم زي الرحالة غير التقليدي.

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ويرتدي الشاب زي الشخصية الكرتونية الشهيرة (سبايدرمان)، أو "الرجل العنكبوت"، وقد قطع بملابسه الغريبة تلك، لا سيما رأسه المغطى بالقناع، نحو نصف ولايات البلاد الـ81، عبر الحافلات العامة، ويعتزم إكمالها حتى النهاية.

وبات لدى سبايدرمان التركي آلاف المتابعين لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشر فيها صورا ومقاطع فيديو لرحلاته المستمرة.

كما تتسابق محطات التلفزيون ووكالات الأنباء المحلية للقائه في كل محطة جديدة يحط رحاله فيها لأيام، قبل التوجه نحو ولاية ومدينة جديدة.

وأكسبت تلك التفاصيل، الشاب شهرة في شوارع المدن التي يزورها، حيث بات معروفاً لمن يشاهده بزي سبايدرمان الذي يميزه.

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ولدى سبايدرمان التركي، قصة خاصة على غرار قصة "سبايدرمان" الذي اكتسب قوة خارقة في التنقل والقفزة والالتصاق بالجدران، بعد لدغة عنكبوت تعرض لها كما كتب مؤلف الرواية الأم.

ويقول الشاب التركي إن مغامرته بدأت في شهر فبراير الماضي، عندما اشترى زي "سبايدرمان" وتوجه للمدن التي ضربها زلزال مدمر حينها، ليقدم عروضا ترفيهية للأطفال الذين تشردوا من منازلهم المدمرة.

وبعد تلك التجربة، قرر سبايدرمان التركي مواصلة دوره من خلال زيارة ولايات تركيا كلها، ونشر التوعية في طريقه، حيث يستغل زيه الغريب وشهرته ليرفع لافتات إيجابية تدعو للحفاظ على البيئة والنظافة وتجنب السرعة عند قيادة السيارات وحث الأطفال على اللعب.

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