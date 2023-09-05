إنقاذ أكبر موقع لتربية وحيد القرن في العالم
تسعى منظمة ترتبط بالأمير هاري لإنقاذ أكبر موقع لتربية حيوانات وحيد القرن في العالم، بعد شرائها المنشأة التي أسسها مليونير في جنوب أفريقيا.
وتهدف المزرعة إلى إنقاذ هذا النوع الحيواني من الصيد الجائر، لكنها واجهت صعوبات خلال الأشهر الماضية قبل أن تجد من يشتريها.
وأعلنت منظمة "أفريكن باركس"، التي تدير حوالي 20 متنزهاً محمياً في القارة، الاثنين، أنها أصبحت المالك الجديد للموقع الممتد على مساحة 7800 هكتار والواقع على مسافة أقل من 200 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من جوهانسبرغ.
وتضم المنشأة 2000 حيوان من فصيلة وحيد القرن الأبيض تمثل 15% من الحيوانات الإجمالية من هذا النوع في العالم.
وافتتح رجل الأعمال الثري جون هيوم (81 عاما) هذا الموقع في العام 2009. وبعدما أثقلته التكاليف الباهظة لمشروعه الضخم، عرض الموقع للبيع بالمزاد العلني في نيسان/أبريل، قائلا إنه يبحث عن "مليونير" آخر لتسلّم إدارة المنشأة.
وأقر هيوم في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، قبل طرح الموقع للبيع، بأن "تربية وحيد القرن هواية مكلفة"، لافتاً إلى أنه لم يعد يملك ما يكفي من المال لمتابعة المهمة، موضحاً أنه أنفق 150 مليون دولار لإنقاذ هذه الثدييات الكبيرة.
ولفتت "أفريكن باركس" إلى أن "أي عروض لم تُقدّم لهذه الغاية، ما يعرّض حيوانات وحيد القرن لخطر الصيد الجائر".
وأوضح الرئيس التنفيذي للمنظمة بيتر فيرنهيد في تصريحات أوردها البيان، أنه امتثل "لالتزام أخلاقي بإيجاد حل لهذه الحيوانات البرية الآخذة أعدادها في التناقص"، رغم أنه في الأصل "لم يكن ينوي أبداً امتلاك مؤسسة لتربية وحيد القرن في الأسر وألفَي وحيد قرن".
وتلقت المنظمة غير الحكومية التي لم تحدّد المبلغ المدفوع، دعماً من حكومة جنوب أفريقيا ومنظمات ناشطة في مجال الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى مساعدة مالية لعملية الاستحواذ.
وتعتزم منظمة "أفريكن باركس" إعادة إدخال حيوانات وحيد القرن من مواقع تربيتها إلى الطبيعة على مدى السنوات العشر المقبلة، بما يشمل نقلها إلى المناطق المحمية في أفريقيا.
وتؤكد المنظمة أن "هذا أحد أكبر مشاريع إعادة الأنواع البرية في القارة"، موضحة أن الهدف يكمن في "تقليل الأخطار التي تتعرض لها الأنواع في المستقبل والإنهاء التدريجي لمشروع موقع تربية" هذه الحيوانات.
وتتمثل إحدى استراتيجيات مكافحة المجازر المرتكبة في حق وحيد القرن، في قطع قرونها المرغوبة من الصيادين غير القانونيين، كتدبير احترازي، إذ يمكن أن تنمو بعد ذلك مجدداً.
وفي جنوب أفريقيا، يُسمح بالتجارة في قرون وحيد القرن داخل البلاد رغم الجدل المثار حول هذه الممارسة، إلا أن تصديرها غير قانوني.
ونظّم جون هيوم عملية بيع للقرون عبر الإنترنت في العام 2017 لجمع الأموال وتمويل نشاطات الحفاظ على البيئة، ما أثار غضب ناشطين بيئيين.