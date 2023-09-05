إنقاذ أكبر موقع لتربية وحيد القرن في العالم

وأوضح الرئيس التنفيذي للمنظمة بيتر فيرنهيد في تصريحات أوردها البيان، أنه امتثل "لالتزام أخلاقي بإيجاد حل لهذه الحيوانات البرية الآخذة أعدادها في التناقص"، رغم أنه في الأصل "لم يكن ينوي أبداً امتلاك مؤسسة لتربية وحيد القرن في الأسر وألفَي وحيد قرن".

وتلقت المنظمة غير الحكومية التي لم تحدّد المبلغ المدفوع، دعماً من حكومة جنوب أفريقيا ومنظمات ناشطة في مجال الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى مساعدة مالية لعملية الاستحواذ.

وتعتزم منظمة "أفريكن باركس" إعادة إدخال حيوانات وحيد القرن من مواقع تربيتها إلى الطبيعة على مدى السنوات العشر المقبلة، بما يشمل نقلها إلى المناطق المحمية في أفريقيا.

وتؤكد المنظمة أن "هذا أحد أكبر مشاريع إعادة الأنواع البرية في القارة"، موضحة أن الهدف يكمن في "تقليل الأخطار التي تتعرض لها الأنواع في المستقبل والإنهاء التدريجي لمشروع موقع تربية" هذه الحيوانات.

وتتمثل إحدى استراتيجيات مكافحة المجازر المرتكبة في حق وحيد القرن، في قطع قرونها المرغوبة من الصيادين غير القانونيين، كتدبير احترازي، إذ يمكن أن تنمو بعد ذلك مجدداً.

وفي جنوب أفريقيا، يُسمح بالتجارة في قرون وحيد القرن داخل البلاد رغم الجدل المثار حول هذه الممارسة، إلا أن تصديرها غير قانوني.

ونظّم جون هيوم عملية بيع للقرون عبر الإنترنت في العام 2017 لجمع الأموال وتمويل نشاطات الحفاظ على البيئة، ما أثار غضب ناشطين بيئيين.