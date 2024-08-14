"فطائر التفاح" تمثل المغرب في مهرجان القاهرة الدولي

تم اختيار مسرحية "فطائر التفاح" التي تقدمها فرقة "دوز تمسرح" لتمثيل دولة المغرب في دورته الـ31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ضمن العروض الرسمية للمهرجان الذي تنطلق فعالياته في الفترة ما بين ١ إلى 11 سبتمبر المقبل.

وذكرت إدارة المهرجان، في بيان رسمي أصدرته الثلاثاء، أن الدورة المقبلة للمهرجان ستعرف مشاركة 10 فرق مسرحية عربية من الأردن وسلطنة عمان والعراق وتونس والمغرب والكويت والسعودية وفلسطين والإمارات، إلى جانب 10 عروض أجنبية تمثل الإكوادور وإسبانيا وألمانيا والمجر والهند واليونان ورومانيا وجنوب أفريقيا.

وأوضح البيان أن المهرجان، سيشهد هذا العام تقديم ثلاثة عروض على هامش المهرجان، من الإمارات والعراق والسعودية.

"فطائر التفاح" من إخراج عبد الجبار خمران وتأليف الكاتب السوداني أمجد أبو العلا، وسينوغرافيا يوسف العرقوبي وكوريغرافيا توفيق إزديو، وبطولة كل من رجاء خرماز وزينب الناجم ونور الدين سعدن وزكرياء حدوشي.

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ويذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة المصرية سنويًّا، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال فنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي.

ويعد المهرجان أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات.

إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.