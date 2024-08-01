قرر والد طفلة يمنية في محافظة عدن، اليوم الخميس، العفو عن قاتلها، قبيل تنفيذ حكم الإعدام فيه بساحة تجمع حولها عدد كبير من السكان.

ونشرت وسائل إعلام محلية ومدونون حضروا في المكان، مشاهد مؤثرة ومهيبة من ساحة تنفيذ الإعدام، حيث أدى القاتل صلاةً أخيرة، استعداداً لتنفيذ الحكم، قبل أن يعلو صراخ الحاضرين عندما قرر والد الطفلة العفو.

وظهر القاتل حسين هرهرة ممداً على بطنه، وقد تم تقييد يديه، استعداداً لإعدامه رمياً بالرصاص، عندما توقف التنفيذ عقب إعلان إبراهيم البكري العفو عن مواطنه الذي قتل ابنته حنين البكري.

وفشلت وجاهات قبيلة واجتماعية طوال الفترة الماضية وحتى ليلة أمس في إقناع والد حنين البكري بالعفو عن القاتل، وساد اعتقاد واسع أن القاتل سيعدم ظهر اليوم الخميس، قبل أن يغير الأب موقفه.

وحظي موقف والد الطفلة الضحية بإشادة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عنه، حيث شغلت القضية الكثير من المدونين اليمنيين الذين كانوا يترقبون تنفيذ الحكم.

ووصف مدونون يمنيون، وبينهم نخب اجتماعية، والد الطفلة الضحية بالبطل، وأثنوا على شجاعته في العفو عن فاتل ابنته.

وشهدت الساعات الماضية موقفاً مؤثراً لابنة القاتل التي نصبت خيمة قرب قبر الطفلة الضحية حنين، في محاولة لدفع الأب كي يعفو عن والدها.

وكان حسين هرهرة قد أطلق النار على سيارة إبراهيم البكري في 27 يونيو/حزيران عام 2023، بسبب خلاف بينهما، ليقتل حنين على الفور، ويصيب شقيقتها راوية، قبل أن تقضي المحكمة بإعدامه.