4 سنوات سجنًا لكويتية ضربت حبيبها وسرقت كلبه‎

قضت محكمة كويتية، بسجن مواطنة شابة لمدة 4 سنوات، بعدما أدينت بضرب صديق لها أخلف في وعده بالزواج، قبل أن تسرق كلبه الذي يرتبط معه بعلاقة وثيقة.

وكشف المحامي، عبدالعزيز اليحيى، عن تفاصيل القضية الغريبة، وقال إن الشابة تبلغ من العمر 26 عامًا، وقضت المحكمة بسجنها مدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب الضرب وسرقة "الكلب".

وأوضح أن الشابة انهالت بالضرب على صديقها أو حبيبها (32 عامًا) بعدما فاجأها بإنه لا يريد الزواج منها بعد سنتين من علاقة جمعتهما على وعد بالارتباط الرسمي لم يفِ به الشاب.

وأضاف المحامي اليحيى أن تصرف الشابة كان في لحظة غضب، لكن الشاب تقدم بشكوى ضدها، قبل أن تدينها المحكمة.

ولم يوضح "اليحيى" تاريخ صدور الحكم، وما إذا كان قطعيًا ولا يقبل الاعتراض، لكن القضية أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تباينت فيها الآراء.

وحمَّل مدونون كويتيون تفاعلوا مع القضية، المسؤولية للشاب الذي تخلّى عن حبيبته، فيما انتقدها فريق آخر على ثقتها به وحتى على ردة فعلها بالضرب والسرقة.