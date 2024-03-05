أمريكا.. كتاب جديد يكشف أسرارا عن حياة "السيدة الأولى" وعلاقتها مع بايدن

يصدر هذا الأسبوع كتاب جديد في الولايات المتحدة يتناول حياة السيدة الأولى جيل بايدن، ويسلط الضوء على قصة حبها المستمرة منذ 47 عاما مع الرئيس الأمريكي.

والكتاب الذي يحمل عنوان "السيدة الأولى- تحول السيدة الأولى الحديثة، من هيلاري كلينتون إلى جيل بايدن"، من تأليف مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" في البيت الأبيض كاتي روجرز، وهو مكون من 276 صفحة، وفق ما ذكرت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية.

ووفق ما نقلت الإذاعة عن فقرات من الكتاب، إنه في أحد الأيام مازح الرئيس جو بايدن معاونيه قائلا، إن سر الزواج الطويل والسعيد هو "الجنس الجيد".

وأشارت إلى أنه "لا يستغرق الجزء المتعلق بالجنس سوى بضع فقرات في الكتاب، لكنه تصدر عناوين الأخبار بالفعل".