نجم سينمائي عالمي يدخل في علاقة مع زوجة ملياردير أمريكي (صور)

كيلي نونان
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 3:04 ص

كشفت تقارير أن نجماً سينمائياً عالمياً دخل في علاقة عاطفية مع زوجة رجل أعمال ملياردير أمريكي شهير، لكن العلاقة "غير جادة"، بحسب مصادر.

وذكرت مجلة "بيبول" أن النجم كيفن كوستنر دخل في علاقة جديدة، وبدأ بمواعدة كيلي نونان، الزوجة السابقة للملياردير أليك غورز.

وأفادت المجلة بأن كيفن كوستنر يواعد المخرجة كيلي نونان غورز بشكل غير رسمي، ونقلت عن مصادر قولها إنها تعتقد أنه "رائع ومثير للاهتمام".

كيلي وكيفن

وبحسب المجلة، انفصل غورز، البالغة من العمر 46 عاماً، عن زوجها السابق الملياردير أليك غورز عام 2024، بعد زواجهما في أكتوبر 2016.

وأنجبت كيلي ابنة تدعى رايلي، تبلغ من العمر 6 سنوات، من زوجها السابق رجل الأعمال غورز، البالغ من العمر 72 عاماً.

كيلي وزوجها السابق الملياردير الأمريكي

وبدأ كوستنر البالغ من العمر 70 عاماً، في التواصل مع نونان "بشكل غير رسمي وعابر"، بعد أن جمعتهما صداقات مشتركة، وفق المجلة.

وجعل بعد المسافة بين الثنائي، العلاقة في بدايتها "غير جدية"، فكوستنر يقيم في "كاربينتيريا" بكاليفورنيا، وتقيم نونان في "مانهاتن بيتش".

كيفن كوستنر

وساهم وجود أصدقاء مشتركين بين الثنائي في ترتيب لقاءات متكررة بينهما في "آسبن"، كما أنهما قضيا وقتاً معاً مؤخراً في كولورادو.

يأتي ذلك بعد نحو عامين من تسوية كوستنر لنزاع طلاقه المثير للجدل مع زوجته الثانية السابقة كريستين بومغارتنر والذي انتهى بشكل ودّي.

