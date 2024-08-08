أحيلت القضية التي يقضي الإعلامي التونسي البارز محمد بوغلاب على خلفيتها حكمًا بالسجن مدة 8 أشهر إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس؛ ما يشير إلى أنه قد يتلقى عقوبة أشد.

وقرّرت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف في تونس إحالة الإعلامي محمد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمحاكمته، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، حكمًا يقضي بتمديد مدة سجن الإعلامي محمد بوغلاب إلى 8 أشهر.

فيما كانت المحكمة الابتدائية، قبل ذلك، قضت بسجنه مدة 6 أشهر مع النفاذ في 18 أبريل/ نيسان 2024، ولكنه استأنف الحكم.

وتتعلق تهمة الإعلامي بوغلاب بالإساءة والتشهير بموظفة عمومية.

واتهمته الموظفة بالإساءة إليها والمس بسمعتها من الناحية الأخلاقية، عن طريق منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.