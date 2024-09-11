حسام جنيد يشن هجوما لاذعا على مطربي لبنان

فتح المطرب السوري حسام جنيد النار على مطربي لبنان، مشيرا إلى أن سوريا صاحبة فضل عليهم، مطالبا إياهم بعدم نسيان هذا الفضل.

وخرج جنيد في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم خلاله مطربي لبنان، قائلا: "(صرماية) سورية مفضلة عنكم كلكم بلا استثناء"، ولفت إلى أن حفلا غنائيا له بلبنان أُلْغِي بسبب مطرب رفض ذكر اسمه.

بالفيديو الفنان حسام جنيد صرمـــ. ـاية سوريا مفضلة على كل مطربين لبنان دون استثناء و يناشد الرئيس بشار الاسد بعد الهجوم عليه بـ احد المطارات في المانيا ما رايكم ؟؟ Posted by ‎دراما لايف‎ on Tuesday, September 10, 2024

وقال الفنان السوري إن مطربي لبنان عندما يصلون إلى سوريا لإحياء حفلات غنائية يُسْتَقْبَلُون بحفاوة، وإن مطربي سوريا يرحبون بهم ويعرضون عليهم المبيت في منزلهم، إلا أن ذلك لا يحدث مع مطربي سوريا عندما يذهبون إلى لبنان، بحسب قوله.

وقال حسام جنيد موجها حديثه إلى مطربي لبنان: "سأظل أنا القدوة لكم، وستظلون تقلدونني، وستظل أنت تسكن في غرفة بجواري في الفندق حتى تتصور معي عند خروجي".

وأثارت تصريحات حسام جنيد جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، وتعرض لهجوم واسع من نشطاء لبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعه للرد في فيديو جديد نشره قبل قليل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أشار خلاله أنه لم يهاجم الشعب اللبناني.

وأوضح أنه تحدث عن مطربي لبنان، لكن لبنان والشعب اللبناني بقلبه مثل سوريا، مطالبا البعض بعدم "الاصطياد في الماء العكر".