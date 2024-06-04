نور التوت يتهم حمو بيكا بسرقة 200 ألف دولار

اتهم فنان المهرجانات الشعبية في مصر، نور التوت، زميله حمو بيكا بسرقة أرباح قناة على يوتيوب؛ ما دفع الأخير إلى اللجوء للقضاء بدعوى تعرضه للتشهير.

وقال نور التوت، في بث مباشر على صفحته في "فيسبوك"، إن حمو بيكا "سرق" 200 ألف دولار؛ وهي أرباح قناة مزيكا.

وأضاف: "أنا نور التوت وعلي قدورة وفيجو الدخلاوي هتكلم عن نفسي وبقول أنا اتسرقت.. قناة مزيكا هي اللي أعطته الفلوس، الفلوس دي أرباح القناة اللي إحنا شقيانين عليها بقالنا 5 سنين، أخد 200 ألف دولار وبيقول أنا دافع فلوس للضرائب".

واتهم نور التوت حمو بيكا بشراء سيارات وشقق بأموالهم، وأكد أنه "لن يتخلى عن حقه".