رئيسة وزراء الدنمارك تزور "شيخ النحاتين" سيد المطعني في الأقصر المصرية

زارت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، خلال جولتها في محافظة الأقصر المصرية، التي تزخر بالآثار الفرعونية، منزل الفنان سيد المطعني، شيخ النحاتين بالبر الغربي، رفقة زوجها بو تينبيرج.

كما حرصت فريدريكسن على تجربة الأجواء المصرية وشرب الشاي على الطريقة المصرية بعدما قدمه لها شيخ النحاتين المصريين، مبدية إعجابها بتلك الأجواء.