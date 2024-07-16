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"مؤثر".. قرية مصرية تودع 5 من أسرة واحدة (صورة)

"مؤثر".. قرية مصرية تودع 5 من أسرة واحدة (صورة)
تعبيرية المصدر: Getty Images
محمد بركة
محمد بركة
16 يوليو 2024، 6:48 ص

في مشهد حزين ومؤثر، ودّع أهالي "قرية حمادة" بمحافظة الشرقية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، خمسة نعوش تحمل جثامين أفراد أسرة واحدة مكونة من الزوج والزوجة والأبناء الثلاثة. 

وراحت الأسرة المصرية ضحية حادث مروري مروع نتيجة اصطدام سيارتهم بسيارة نقل على الطريق الإقليمي بنطاق مدينة بدر على أطراف مدينة القاهرة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا بورود بلاغ بوقوع الحادث ووجود عدد كبير من الضحايا.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع أسرة مكونة من الأب، ويدعى إبراهيم أحمد عبد الفتاح، 42 عامًا، وزوجته دينا مغازي محمود محمد صالح، 41 عامًا، ونجليهما آسر، 13 عامًا، وأحمد وابنتهما ملك، 9 سنوات. 

وبحسب الصحف المحلية، تم تشييع الضحايا الخمسة إلى مثواهم الأخير بجنازة مهيبة حضرها عدد كبير من سكان القرية.

حوادث السيرمصر

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