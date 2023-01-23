ظهور نادر لابنة رئيس اليمن الجنوبي السابق يخطف الأنظار
تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبناني ملحم زين مع زوجته تماني علي سالم البيض، ابنة رئيس اليمن الجنوبي السابق من حفل Joy Awards، الذي أقيم موخرا في المملكة العربية السعودية.
ولفتت إطلالة تماني الأنظار؛ لاعتمادها تصميما "محتشما" بحسب ما أكده متابعون، حيث اختارت فستانا أسود جاء على شكل "جاكيت بليزر" بأكمام طويلة، ووضعت على رأسها وشاحا أظهر القليل من شعرها فقط.
وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة زوجة الفنان اللبناني، حيث قالوا إنها اعتمدت "أسلوبا فريدا" على عكس الفنانات الأخريات، اللواتي حضرن الحدث الفني في الرياض، بتصاميم "مكشوفة".
وقالت إحدى المعلقات على تويتر: "استوقفتني جدًا إطلالة زوجة ملحم زين بالحفل محتشمة وأنيقة ومناسبة".
بينما علقت أخرى: "حلو أنها محترمة المكان.. ولايق لها".
من هي تماني البيض؟
تماني هي ابنة علي سالم البيض، الرئيس السابق لجنوب اليمن الديمقراطي، تزوجت من الفنان اللبناني ملحم زين عام 2008 بحفل زفاف أسطوري في بيروت، حضره عدد من النجوم والمشاهير.
وتخرجت تماني بدرجة بكالوريوس لغة عربية من كلية الآداب بجامعة صنعاء، وعملت لاحقا في مجال الموضة والأزياء، حيث حققت شهرة واسعة.
وقال ملحم زين بمقابلة مع الإعلامي اللبناني عادل كرم، إن تماني كانت من معجبيه، حيث طلبت من والدها دعوته لإحياء حفل عيد ميلادها، فكان لقاؤهما الأول عام 2007، ولاحقا زارت لبنان مع عائلتها فدعاهم الفنان لتناول الغذاء فبدأت علاقة الحب بينهما، والتي تكللت بعد فترة وجيزة بالزواج.
وفي إطلالة إعلامية أخرى مع الفنانة التونسية لطيفة، أكد زين أن زوجته "أم علي" بعيدة كليا عن الوسط الفني، ولا تحب أن تقحم نفسها في هذا المجال؛ الأمر الذي يجعل ظهورها أمام الكاميرات "نادرا".
يذكر أن الثنائي ملحم وتماني البيض رزقا منذ زواجهما بـ 4 أطفال، هم: علي وحسين وزينب وفاطمة.