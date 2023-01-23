ظهور نادر لابنة رئيس اليمن الجنوبي السابق يخطف الأنظار

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبناني ملحم زين مع زوجته تماني علي سالم البيض، ابنة رئيس اليمن الجنوبي السابق من حفل Joy Awards، الذي أقيم موخرا في المملكة العربية السعودية.

ولفتت إطلالة تماني الأنظار؛ لاعتمادها تصميما "محتشما" بحسب ما أكده متابعون، حيث اختارت فستانا أسود جاء على شكل "جاكيت بليزر" بأكمام طويلة، ووضعت على رأسها وشاحا أظهر القليل من شعرها فقط.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة زوجة الفنان اللبناني، حيث قالوا إنها اعتمدت "أسلوبا فريدا" على عكس الفنانات الأخريات، اللواتي حضرن الحدث الفني في الرياض، بتصاميم "مكشوفة".

وقالت إحدى المعلقات على تويتر: "استوقفتني جدًا إطلالة زوجة ملحم زين بالحفل محتشمة وأنيقة ومناسبة".

بينما علقت أخرى: "حلو أنها محترمة المكان.. ولايق لها".