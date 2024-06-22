27 قتيلاً جرّاء انزلاقات أرضية وفيضانات ضربت دول أمريكا الوسطى
قضى 27 شخصًا في أمريكا الوسطى جراء انزلاقات أرضية وفيضانات في الأسبوع الماضي، غالبيتهم في السلفادور، وفق ما أفاد الجمعة مسؤولون أشاروا أيضًا إلى تسجيل وفيات في غواتيمالا وهندوراس، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأفاد وزير البيئة السلفادوري فرناندو لوبيز، بأن الأمطار الغزيرة نجمت عن منخفض جوي فوق المحيط الهادئ مع تأثير غير مباشر للعاصفة الاستوائية ألبرتو، التي أودت بأربعة أشخاص في المكسيك.
وقال قائد جهاز الحماية المدنية في السلفادور لويس أمايا في مقابلة تلفزيونية، "للأسف ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19"، بين القتلى فتاتان اجتاح انزلاق أرضي منزلهما.
وأوضح أمايا أن عمليات إجلاء وقائية أُجريت في مناطق عُرضة بشكل كبير للخطر، تقع عند سفوح تلال وقرب أنهر فاضت مياهها.
وفي غواتيمالا المجاورة، أفادت السلطات بمصرع سبعة أشخاص، وأعلنت أن الفيضانات ألحقت أضرارًا بطرق وجسور.
وكشفت اللجنة الدائمة للطوارئ في هندوراس عن وفاة شخص وتضرر أكثر من مئتي منزل و3500 شخص.
وأدى ارتفاع منسوب أنهر إلى عزل عدد من المناطق في جنوبي هندوراس قرب الحدود مع السلفادور، وفق مراسل وكالة "فرانس برس".
ولم يفد بوفيات في نيكاراغوا، لكن السلطات حذّرت من ارتفاع منسوب أنهر، ومن اجتياح المياه منازل وتضرر طرق.