27 قتيلاً جرّاء انزلاقات أرضية وفيضانات ضربت دول أمريكا الوسطى

قضى 27 شخصًا في أمريكا الوسطى جراء انزلاقات أرضية وفيضانات في الأسبوع الماضي، غالبيتهم في السلفادور، وفق ما أفاد الجمعة مسؤولون أشاروا أيضًا إلى تسجيل وفيات في غواتيمالا وهندوراس، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأفاد وزير البيئة السلفادوري فرناندو لوبيز، بأن الأمطار الغزيرة نجمت عن منخفض جوي فوق المحيط الهادئ مع تأثير غير مباشر للعاصفة الاستوائية ألبرتو، التي أودت بأربعة أشخاص في المكسيك.

وقال قائد جهاز الحماية المدنية في السلفادور لويس أمايا في مقابلة تلفزيونية، "للأسف ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19"، بين القتلى فتاتان اجتاح انزلاق أرضي منزلهما.

وأوضح أمايا أن عمليات إجلاء وقائية أُجريت في مناطق عُرضة بشكل كبير للخطر، تقع عند سفوح تلال وقرب أنهر فاضت مياهها.