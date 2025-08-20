أسرتها تتقبل العزاء.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة الإعلامية شيماء جمال

أعلنت والدة الإعلامية المصرية الراحلة شيماء جمال، اليوم الابعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي، المدانين بقتل ابنتها.

وأكدت والدة شيماء جمال، أن تنفيذ الحكم أعاد للأسرة جزءًا من حق ابنتهم، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة عزاء للراحلة الأسبوع المقبل بعد أن "عاد الحق لأصحابه"، بحسب موقع "اليوم السابع"، المحلي.

وثمنت أسرة الإعلامية الراحلة دور القضاء المصري والأجهزة الأمنية على ما وصفته بـ"العدالة الناجزة"، التي أنصفت ابنتهم وأعادت الثقة في قوة القانون وقدرته على محاسبة المجرمين مهما كانت مناصبهم أو مواقعهم.

وتعود الجريمة إلى شهر حزيران/يونيو لعام 2022، حين لقيت الإعلامية شيماء جمال مصرعها بعد أن أقدم زوجها المستشار السابق أيمن حجاج، بالاشتراك مع صديقه حسين الغرابلي، على قتلها ودفن جثمانها داخل مزرعة بمدينة البدرشين.

وأثارت الواقعة وقتها صدمة واسعة في الشارع المصري، قبل أن يتم ضبط المتهمين وإحالتهما إلى محاكمة انتهت بصدور حكم الإعدام وتنفيذه.