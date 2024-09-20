طرق "بسيطة" تجعل طفلك يشعر بأنه مميز

تحقيق التوازن بين الأبناء هو تحدٍ كبير يواجه الآباء، حيث يتطلب منح كل طفل اهتمامًا خاصًا، دون أن يشعر الآخرون بالإهمال.

ويعزز هذا الاهتمام من تقدير الطفل لذاته، ويشكل هويته المستقبلية، بينما إهماله قد يؤدي إلى تصرفات غير مرغوبة لاحقًا في حياته، كما تشير الدكتورة لورا كوفمان، أخصائية علم النفس.

وبحسب موقع Parents, إليك 6 طرق بسيطة وفعالة لجعل أطفالكم يشعرون بأنهم مميزون:

التواصل البصري

امنح طفلك اهتمامك الكامل عند الحديث معه، وكن حاضرًا بالكامل، بدلاً من الانشغال بأمور أخرى.

وقت خاص يومي

اقضِ مع كل طفل 10 دقائق يوميًا دون انقطاع، ودع الطفل يختار النشاط.

أسئلة مهتمة

بدلاً من الأسئلة العامة، اسأل طفلك عن تفاصيل يومه لتظهر اهتمامك الحقيقي.

تقاليد خاصة

ابتكر تقاليد بسيطة، مثل إعداد وجبة مشتركة أو قضاء وقت ممتع في أنشطة مفضلة.

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إظهار الحنان

عناق أو قبلة قبل النوم يمكن أن يعزز شعور الطفل بالحب.

مشاركة اهتماماته

شارك طفلك في هواياته واهتماماته لتعزيز شعوره بالدعم والأهمية.