أصيب 9 أشخاص، بينهم اثنان إصابتهما حرجة، بعدما سقط غصن شجرة معمرة على رواد مقهى مفتوح في مدينة إزمير غرب تركيا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الغصن العملاق سقط مساء أمس الأربعاء، بينما كان المقهى مزدحماً برواده، ليعلوا الصراخ وتهرع سيارات الإسعاف إلى المكان.

ونجح بعض رواد المقهى في سحب عالقين تحت الغصن الكبير، قبل أن تصل فرق الإنقاذ.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادثة الغريبة، الغصن الكبير وقد غطى طاولات المقهى الخارجية، وأحدث أضراراً في المكان.

والجدير بالذكر، أن عمر الشجرة يقدّر بنحو 600 عام، وهي من صنف "الدلب" المعروف بكونه من الأشجار المعمرة.