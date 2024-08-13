كشفت الشركة المنفذة لمشروع التلفريك الذي سينقل الركاب إلى غار حراء، عن قرب افتتاح وسيلة النقل الحديثة للوصول إلى الموقع الجبلي المرتفع في السعودية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن فواز المحرج، الرئيس التنفيذي لشركة "سمايا" الاستثمارية، التي تنفذ مشروع التلفريك، أن افتتاحه أمام الزوار سيكون العام المقبل 2025، حيث يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه حالياً.

ومشروع التلفريك هو جزء من حي حراء الثقافي، الذي افتتحته المملكة العام الماضي على مساحة تفوق 67 ألف متر مربع.

ويقع حي حراء، الذي سينطلق التلفريك منه، على مقربة من جبل النور الذي يضم غار حراء الذي كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يلجأ إليه قبل النبوة عندما تلقى فيه أول آية من القرآن الكريم عبر وحي من السماء.

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وظل الوصول إلى غار حراء الذي يبعد عن المسجد الحرام نحو 10 كيلومترات، شاقاً، بسبب ارتفاعه ووعورة الطريق الصخري الواصل إليه، لكن العام الحالي شهد تدشين طريق ترابي ممهد لتسهيل الوصول للغار.

ويوفر حي حراء لزواره مشاهدة مجسم لغار حراء بالأبعاد الطبيعية، ما يوفر على الراغبين برؤية الغار عن قرب، مشقة الصعود لأعلى الجبل، ريثما ينطلق التلفريك المرتقب.