باريس هيلتون تطلق برنامجًا للأطفال مستوحى من كلابها

حصل أحدث مشاريع باريس هيلتون المهنية على موافقة أصعب النقاد لديها، وهما ابناها.

وفي مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE، كشفت النجمة متعددة المواهب، البالغة من العمر 44 عامًا، أن طفلها فينيكس بارون البالغ عامين، وابنتها لندن مارلين البالغة 22 شهرًا، أصبحا من أكثر المعجبين ببرنامجها التلفزيوني الجديد للأطفال، Paris & Pups.

وقالت هيلتون: "كانا أول من اختبر البرنامج. كان من الرائع رؤية كل لحظة يضحكان فيها أو كل لحظة تجذب انتباههما، وقد أحبا كل حلقة. أسعدني ذلك كثيرًا".

وأضافت أن المشروع الجديد أصبح إضافة مرحبا بها إلى مجموعة البرامج المعتادة التي يشاهدها فينيكس ولندن: "لا يحبّان الكثير من الأشياء سوى موانا، لذا كان من الرائع مشاهدة شيء جديد للمرة الـ350! أعتقد أن الكثير من الآباء سيسعدون بوجود شيء يمكنهم الاستمتاع به مع أطفالهم أيضًا، بعيدًا عن البرامج المملة مثل كوكوميلون".

أخبار ذات علاقة استدعاء أكثر من 100 ألف ثلاجة بشعار باريس هيلتون من الأسواق

ويروي مسلسل Paris & Pups، المستوحى من هيلتون وحيواناتها الأليفة الحقيقية، قصة باريس البالغة من العمر 12 عامًا والمعروفة باسم ستار، وكلابها الخمسة التي تعيش في شقة بنتهاوس فاخرة في فندق The Fabuluxe.

ويأتي العرض، الذي أُعدّ من خلال شراكة مع شركات 11:11 Media وHappyNest Entertainment و9 Story Media Group، مزودًا بأغنية أصلية تؤديها هيلتون بنفسها.

وعن المشروع، قالت هيلتون لمجلة PEOPLE: "هذا حلم تحقق، فقد راودتني فكرة هذا المسلسل الكرتوني منذ أن كنت في الخامسة من عمري. لطالما أحببت الرسوم المتحركة، وكان حلمي دائمًا أن أصنع مسلسلًا مستوحى مني ومن كلابي".