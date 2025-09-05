"دراجة نارية".. جديد "البلطجة النسائية" في شوارع مصر (فيديو)

تمكّنت مباحث قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج من ضبط شاب وفتاتين بعد تداول مقطع فيديو يظهرهم وهم يعتدون على عدد من المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع، مستخدمين دراجة نارية لتنفيذ أفعالهم.

وتلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على الجناة أثناء تجولهم بدائرة قسم شرطة طهطا.

بيضربوا الناس في شوارع طهطا بسوهاج 😥 #شكراً رئيس مباحث قسم طهطا لسرعة القبض علي المتهمين ♥️♥️👌 Posted by ‎محمد راغب‎ on Thursday, September 4, 2025

ويُظهر الفيديو المتداول شابًا في بداية العقد الثالث من العمر يقود الدراجة النارية، بينما ترافقه فتاتان بنفس العمر، يقومون بالاعتداء بالضرب والصفع على المارة بشكل مفاجئ، مع توجيه عبارات تنمر، قبل أن يفروا من موقع الحادث.

وعلى الفور، تمكن المقدم أحمد إسماعيل، رئيس مباحث القسم، والرائد عبدالرحيم السمان من ضبط الشاب وفتاتين بنفس العمر، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.