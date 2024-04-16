أمريكا.. نحو 21 ألف طفل في نورث كارولينا لديهم أحد الوالدين بالسجن

كشفت وكالة "إن سي هيلث نيوز"، أن ما لا يقل عن 20666 طفلًا في جميع أنحاء ولاية "نورث كارولينا" الأمريكية، لديهم أحد الوالدين مسجونًا.

وبينت أن نحو 11 ألف شخص أو حوالي ثلث إجمالي نزلاء السجون في الولاية، هم آباء لأطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وفقًا لتحليل أجرته إدارة إصلاح البالغين في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

واعترفت إدارة السجون مرارًا وتكرارًا بأن الأطفال يتأثرون أيضًا بالسجن، فيما تبحث بعض السجون عن طرق لبناء الروابط الأسرية والحفاظ عليها أثناء قضاء فترة الحبس.