ماثيو ماكونهي يحظى بإشادة واسعة بسبب تصرفه مع العائلة الملكية (فيديو)

نال ممثل هوليوود ماثيو ماكونهي إشادة واسعة بسبب لفتة احترام تجاه العائلة الملكية البريطانية خلال نهائي ويمبلدون 2025 يوم الأحد الماضي.

وبحسب "ديلي ميل" لوحظ أن الممثل الأمريكي البالغ من العمر 55 عامًا، المعروف بأناقته، وقف احترامًا في الصندوق الملكي عندما وصل الأميران ويليام، وكيت ميدلتون، وأطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت لمشاهدة النهائي بين يانيك سينر وكارلوس ألكاراز.

وعلى الرغم من أن البروتوكول لا يلزم غير البريطانيين بالقيام بهذه اللفتة، إلا أن تصرف ماكونهي بالوقوف احتراما للملكيين لاقى صدى كبيرًا بين محبي ويمبلدون.

وانتشر مقطع لهذه اللحظة على منصة "إكس"، حيث أشاد المشاهدون به ووصفوه بأنه "رجل لطيف" وأثنوا على آدابه وأخلاقه. وعبّر المتابعون عن إعجابهم قائلين إنه "راق" و"يحترم الجميع".

وحضر ماكونهي الحدث برفقة زوجته، عارضة الأزياء البرازيلية كاميلا ألفيس.

وارتدى ماكونهي في ويمبلدون بدلة بيضاء مع ربطة عنق خضراء، وجلس إلى جانب الممثلين بول ميسكال وأندرو سكوت، وقد رُصد وهو يحيي الحضور، من بينهم أسطورة التنس أندريه أغاسي وعمدة لندن صادق خان.

وبعيدًا عن الملعب، حافظ ماكونهي وكاميلا على مستوى منخفض من الظهور الإعلامي، مع التركيز على حياتهما العائلية مع أطفالهما الثلاثة: ليفي وفيدا وليفنجستون.

وجاء ظهور ماكونهي الأخير في ويمبلدون بعد لحظة لافتة خلال أسبوع الموضة الرجالية في باريس الشهر الماضي، حيث ظهر وهو يتحدث مع إيما روبرتس عبر الممثلة جيليان أندرسون في عرض أزياء جاكيموس.