كلب يتنبأ بإصابة مالكه بنوبة قلبية وينجح في إنقاذه

أنقذ كلب من فصيلة الشيواوا حياة مالكه أندرو كوزيك، البالغ من العمر 63 عامًا من جورجيا بعد أن ساعده في اكتشاف إصابته بنوبة قلبية.

وكان قد لاحظ كوزيك تصرفات غير معتادة من كلبه "تشامب" ذي القدمين، عندما بدأ الأخير يعانق صدره ويُصدر أنينًا غريبًا، وفقًا لما نقلته شبكة SWNS.

هذا السلوك دفع كوزيك للتنبه إلى ألم في صدره، ما دفع زوجته باميلا إلى طلب المساعدة على الفور.

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وقد خضع كوزيك لعملية جراحية طارئة في أحد مستشفيات أتلانتا، حيث توقف قلبه مرتين، لكنه الآن في طور التعافي.

وقال كوزيك: "كنت أشاهد التلفاز عندما اقترب مني تشامب، عانقني بالقرب من قلبي وأصدر أنينا لم أسمعه منه من قبل".

وأضاف كوزيك متأثرًا وهو يسترجع ما حدث: "أنا واثق أنني لما كنت على قيد الحياة اليوم لولا تشامب".

وأوضح أن الأطباء اكتشفوا انسدادا في أحد الشرايين الرئيسة في قلبه، وهي حالة تُعرف طبيًا بـ"صانع الأرامل" بسبب خطورتها العالية.

وأضاف: "أؤمن بأن الله وضع هذا الكلب في طريقي، وبقربي، لسبب ما. لقد كان له دور في نجاتي، وكان لذلك حكمة".

وقال كوزيك إن العلاقة بينه وبين تشامب أصبحت قوية للغاية منذ أن تبناه قبل سبع سنوات، ولم يفترقا منذ ذلك الحين.

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ووفقًا لما نقلته شبكة SWNS، فقد وُلد تشامب من دون ساقين أماميتين، ورغم إعاقته، كان دائما مصدر دعم لصاحبه، حتى أنه ساعده في السابق على اكتشاف إصابته بورم في الدماغ؛ ما دفعه لطلب العلاج في الوقت المناسب.

يتقاسم كوزيك خمسة كلاب شيواوا أخرى تم إنقاذها مع زوجته.

وأوضح "إنني أشعر بحب خاص للكلاب التي تم التخلي عنها، وخاصة كلاب شيواوا، على الرغم من السمعة السيئة التي تتمتع بها بسبب نباحها"، مشيرا إلى أن العديد من كلابه لديها احتياجات خاصة.