صنفت الأفضل بين 200 مغنية.. رحيل النجمة الفرنسية فرانسواز هاردي
توفيت المغنية الفرنسية التي حققت نجومية عالمية فرانسواز هاردي عن عمر ناهز 80 عاما، على ما أعلن نجلها توما دوترون مساء الثلاثاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي تصنيف أفضل 200 مغنية على الإطلاق الذي وضعته مجلة "رولينغ ستون" الأمريكية عام 2023، كانت هاردي المغنية الفرنسية الوحيدة التي برزت فيه.
وشُخّصت إصابة النجمة الفرنسية عام 2004 بسرطان الحنجرة، الذي حوّل حياتها إلى كابوس.
وقالت فرانسواز لمجلة "باري ماتش" عام 2023 إنّها تتمنّى "الموت سريعاً، من دون مواجهة تحديات كثيرة كالصعوبة في التنفّس".
وبدأت مسيرة هاردي الفنية عام 1962 بأغنية "تو لي غارسون إيه لي فيّ" التي لاقت نجاحاً كبيراً؛ إذ بيع أكثر من مليوني نسخة منها. وتولّت هاردي كتابة الأغنية وتلحينها، وهو ما كان نادراً في تلك المرحلة.
كان آنذاك عمرها 18 عاما، وكانت أول أغنية لها.
وبالإضافة إلى هذا العمل الناجح، يتذكر الجمهور صوتها الرقيق، وزواجها من جاك دوترون الذي أنجبت منه ابنها توما الذي أصبح مغنياً أيضاً كوالديه.