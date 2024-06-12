صنفت الأفضل بين 200 مغنية.. رحيل النجمة الفرنسية فرانسواز هاردي

توفيت المغنية الفرنسية التي حققت نجومية عالمية فرانسواز هاردي عن عمر ناهز 80 عاما، على ما أعلن نجلها توما دوترون مساء الثلاثاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تصنيف أفضل 200 مغنية على الإطلاق الذي وضعته مجلة "رولينغ ستون" الأمريكية عام 2023، كانت هاردي المغنية الفرنسية الوحيدة التي برزت فيه.

وشُخّصت إصابة النجمة الفرنسية عام 2004 بسرطان الحنجرة، الذي حوّل حياتها إلى كابوس.