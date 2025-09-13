الكويت.. تغريم شاب 5 آلاف دينار في ابتزاز إلكتروني

قضت محكمة الجنايات في الكويت بتغريم شاب مبلغ 5 آلاف دينار كويتي، بعد إدانته بتهمة الابتزاز الإلكتروني والتهديد عبر تطبيق "واتس آب" ضد فاشينيستا شهيرة.

وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، وسلطت الضوء على تنامي ظاهرة الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به الفاشينيستا ضد الشاب، تتهمه فيه بإرسال رسائل صوتية ونصية عبر تطبيق المراسلة الشهير، تضمنت عبارات مسيئة وخادشة للحياء.

وأفادت الفاشينيستا في شكواها أن المتهم سعى للإيقاع بينها وبين زوجها، إذ أرسل رسائل صوتية ونصية إلى الأخير، تتضمن اتهامات باطلة تمس سمعتها، بقصد إثارة الشكوك وزعزعة استقرار حياتها الأسرية.

وكشفت أوراق الدعوى أن المتهم طالب الضحية بمبالغ مالية ومجوهرات تصل قيمتها إلى 15 ألف دينار كويتي، مهددًا إياها بالتشهير بها ونشر محتوى خاص بها في حال رفضت الاستجابة لمطالبه.

وطالب محامي الفاشينيستا بتعويض موكلته بمبلغ 5 آلاف دينار كويتي عن الضرر النفسي والأدبي، الذي لحق بها من جراء الابتزاز والتهديدات المتكررة، مستندًا إلى الرسائل النصية والصوتية والمستندات المرفقة في ملف الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة المقدمة، بما في ذلك محتوى المراسلات المستخرجة من التطبيق، تُثبت صحة التهم الموجهة إلى المتهم، مشيرة إلى أن أفعاله تُعدّ خرقًا صارخًا للقوانين المعنية بالجرائم الإلكترونية.