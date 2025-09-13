تقارير عبرية عن حدث أمني في غزة واشتباكات عنيفة تدور حاليا في القطاع

logo
منوعات

الكويت.. تغريم شاب 5 آلاف دينار في ابتزاز إلكتروني

الكويت.. تغريم شاب 5 آلاف دينار في ابتزاز إلكتروني
قصر العدل في الكويتالمصدر: وسائل إعلام كويتية
مصطفى القياس
مصطفى القياس

قضت محكمة الجنايات في الكويت بتغريم شاب مبلغ 5 آلاف دينار كويتي، بعد إدانته بتهمة الابتزاز الإلكتروني والتهديد عبر تطبيق "واتس آب" ضد فاشينيستا شهيرة.

وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، وسلطت الضوء على تنامي ظاهرة الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات علاقة

كارثة كحولية تهز الكويت.. 23 وفاة و160 تسمماً

كارثة تهز الكويت.. العشرات ضحايا مشروبات كحولية مغشوشة

 وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به الفاشينيستا ضد الشاب، تتهمه فيه بإرسال رسائل صوتية ونصية عبر تطبيق المراسلة الشهير، تضمنت عبارات مسيئة وخادشة للحياء.

وأفادت الفاشينيستا في شكواها أن المتهم سعى للإيقاع بينها وبين زوجها، إذ أرسل رسائل صوتية ونصية إلى الأخير، تتضمن اتهامات باطلة تمس سمعتها، بقصد إثارة الشكوك وزعزعة استقرار حياتها الأسرية.

وكشفت أوراق الدعوى أن المتهم طالب الضحية بمبالغ مالية ومجوهرات تصل قيمتها إلى 15 ألف دينار كويتي، مهددًا إياها بالتشهير بها ونشر محتوى خاص بها في حال رفضت الاستجابة لمطالبه.

وطالب محامي الفاشينيستا بتعويض موكلته بمبلغ 5 آلاف دينار كويتي عن الضرر النفسي والأدبي، الذي لحق بها من جراء الابتزاز والتهديدات المتكررة، مستندًا إلى الرسائل النصية والصوتية والمستندات المرفقة في ملف الدعوى.

أخبار ذات علاقة

فيديو

مداهمة مثيرة في الكويت.. "مشعوذة" تسقط في قبضة العدالة (فيديو)

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة المقدمة، بما في ذلك محتوى المراسلات المستخرجة من التطبيق، تُثبت صحة التهم الموجهة إلى المتهم، مشيرة إلى أن أفعاله تُعدّ خرقًا صارخًا للقوانين المعنية بالجرائم الإلكترونية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC