أردوغان يفاجئ سائحة كويتية بـ"سيلفي وكلمات عربية"
تداولت حسابات إخبارية في الكويت، مقطع فيديو لمواطنة أثناء تبادلها الحديث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي التقت به أثناء قيامه بجولة في أحد شوارع مدينة إسطنبول، أمس الأحد.
وظهرت السيدة في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع بالقرب من السيارة التي كان يستقلها الرئيس التركي أردوغان وسط جموع من الأشخاص الذين كانوا يحيطون بالسيارة.
وتمكنت السيدة التي بدت سعيدة، من التقاط صورة أمامية (سيلفي) مع الرئيس التركي الذي حرص على تمكينها من التقاط الصورة بشكل جيد وطلب منها الاقتراب لالتقاط الصورة.
وتبادل الرئيس أردوغان الحديث مع السائحة الكويتية باللغة العربية، وسألها عن أحوال بلدها الكويت، لتجيبه بأنها بخير.
وأشارت الحسابات الإخبارية بأن "السائحة الكويتية التقت بالرئيس التركي في منطقة غلاطة بورت في إسطنبول، خلال جولة قام بها في المنطقة وتبادل خلالها الحديث مع المواطنين والسائحين".