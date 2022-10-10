أردوغان يفاجئ سائحة كويتية بـ"سيلفي وكلمات عربية"

تداولت حسابات إخبارية في الكويت، مقطع فيديو لمواطنة أثناء تبادلها الحديث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي التقت به أثناء قيامه بجولة في أحد شوارع مدينة إسطنبول، أمس الأحد.

وظهرت السيدة في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع بالقرب من السيارة التي كان يستقلها الرئيس التركي أردوغان وسط جموع من الأشخاص الذين كانوا يحيطون بالسيارة.