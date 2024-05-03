الفنان المصري أحمد رزق يخضع لعملية "حرجة"
خضع الفنان المصري أحمد رزق لعملية جراحية "حرجة"، حيث قام بتغيير عظام الفك في الجزء تحت الأسنان.
وتواصل "إرم نيوز" مع رزق للكشف عن تفاصيل وضعه الصحي لكنه رد بكلمات مقتضبة، كاشفا أنه "ممنوع من الكلام بأمر من الطبيب المعالج".
وكشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل حالته الصحية، مشيرة أنه يعاني منذ فترة من آلام في الفك، والأطباء أخبروه أنه يحتاج إلى عملية تغيير عظام الفك، لكنه أجّلها إلى ما بعد الموسم الرمضاني بسبب ارتباطه بأعمال فنية.
ومن المقرر أن يخضع أحمد رزق لعمليتين جراحيتين خلال الفترة المقبلة، بعد العملية التي أجراها أمس، حيث يخضع الأربعاء المقبل لعملية تركيب أسنان مؤقتة بعدما خلعت جميع أسنانه لتغيير عظام الفك، وبعدها بفترة سيخضع لعملية زراعة الأسنان الدائمة.
وشارك الفنان أحمد رزق في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "بيت الرفاعي" بمشاركة الفنان أمير كرارة، وطسيد رجب، ويشارك في مسلسل بيت الرفاعى أحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وصفاء الطوخي، وملك قورة، وأحمد عبدالله، و مسلسل بيت الرفاعى من تأليف بيتر ميمي، وهند عبدالله، وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.