الفنان المصري أحمد رزق يخضع لعملية "حرجة"

خضع الفنان المصري أحمد رزق لعملية جراحية "حرجة"، حيث قام بتغيير عظام الفك في الجزء تحت الأسنان.

وتواصل "إرم نيوز" مع رزق للكشف عن تفاصيل وضعه الصحي لكنه رد بكلمات مقتضبة، كاشفا أنه "ممنوع من الكلام بأمر من الطبيب المعالج".

وكشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل حالته الصحية، مشيرة أنه يعاني منذ فترة من آلام في الفك، والأطباء أخبروه أنه يحتاج إلى عملية تغيير عظام الفك، لكنه أجّلها إلى ما بعد الموسم الرمضاني بسبب ارتباطه بأعمال فنية.